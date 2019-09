Magazine Harry e Meghan chegam à África do Sul, primeira viagem do casal desde o nascimento do filho Casal deve se encontrar com Desmond Tutu, ícone da luta contra o apartheid

O príncipe Harry e Meghan Markle iniciaram nesta segunda-feira, 23, sua primeira viagem internacional desde o nascimento do primeiro filho. Eles estão na África do Sul, onde Harry lembrou da aproximação do casal em Botswana e de sua mãe, Diana, em Angola. Meghan só teve um compromisso oficial desde que teve Archie, em maio. O duque e a duquesa de Sussex d...