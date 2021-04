Magazine Hard: série brasileira contrapõe aparências com necessidade de enfrentar os próprios tabus Produzida pela Gullane Entretenimento, a série voltou em fevereiro com novos episódios na HBO

As contradições entre o que almejamos e o que de fato somos ou fazemos – ao estilo daquele meme “o que as pessoas acham que eu faço, o que eu gostaria de fazer e o que eu realmente faço” – estão no centro de Hard, comédia brasileira da HBO produzida pela Gullane Entretenimento, que voltou em fevereiro com novos episódios.Protagonizada pela atriz Natália Lage, que...