Magazine Confira a programação dos canais de TV por assinatura deste sábado (19)

Neste sábado, que tal fazer um happy hour em frente à televisão. A programação dos canais de TV por assinatura tem algumas opções interessantes para esse horário. É o caso do longa de Escorpião Rei 4: Na Busca pelo Poder, no Telecine. Se a preferência for por um suspense, a HBO exibe A Rebelião. Caso queira algo mais leve, o Studio Movie traz filmes natalinos, c...