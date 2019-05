Magazine Hambúrguer vegetal, que imita carne bovina, chega ao Brasil Com ingredientes como soja, beterraba e tecnologia, startups e empresas fazem corrida por ‘novo alimento’; meta é não só atender mercado vegetariano, mas diversificar consumo de 'carne' entre os brasileiros

Febre nos Estados Unidos, hambúrgueres feitos com vegetais, mas que imitam carne bovina em aparência, textura, aroma e sabor já estão prontos para chegar à mesa dos brasileiros. Criados não só com soja, beterraba e outros ingredientes, mas também com auxílio de tecnologia, os alimentos já fazem parte do portfólio de pelo menos quatro empresas nacionais e, além da prateleira d...