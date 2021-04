Magazine Hackers atacam site da Biblioteca Nacional na mais recente invasão ao governo Como medida de prevenção contra novas invasões, foram desligados todos os servidores, o que tem impedido o acesso ao acervo desde domingo

O site da Biblioteca Nacional, órgão ligado à Secretaria de Cultura do governo federal, foi alvo de um ataque de hackers no último domingo. Desde então, a plataforma, que congrega registros históricos de livros, revistas e documentos do país e é importante fonte de consulta para pesquisadores, está fora do ar. A instituição afirma, por nota, que "muito pouc...