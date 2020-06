Em um cenário em que 75,5% das vítimas de homicídio do Brasil são negras, segundo o Atlas da Violência de 2019, o Vidas Negras Importam – ou Black Lives Matter – não quer se calar. Nas ruas e nas redes sociais, ações de apoio e reivindicação ao movimento negro pedem consciência, lucidez e justiça a crimes de racismo. Coordenadora do Núcleo de Estudos de Relações de Gênero, Raciais e Afro-Descendentes (Negra) do Instituto Federal de Goiás, a pesquisadora Janira Sodré afirma que o Black Lives Matter se sobrepõe na cena internacional como um brado por vida. “Partindo dos negros, cuja vida é ameaçada pelo Estado, pela Covid-19, pelas condições insalubres de vida e trabalho. Mas que não se detém. Acho tocante. E instiga a gente a ser melhores, mais potentes”, diz. Em entrevista ao POPULAR, Janira fala sobre o papel do Estado, os dicotômicos cenários de racismo entre Brasil e EUA e o papel a representatividade na educação.

O movimento do Black Lives Matter ressurgiu com força após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. No Brasil, Matheus Oliveira foi baleado na cabeça na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com anuário da violência no País, 75% dos mortos pelas polícias brasileiras são negros. O que isso representa ao Estado?

Creio que representa o genocídio de um povo. Você não acha? A propósito disso, o movimento de mulheres negras denunciou o Brasil à Organização dos Estados Americanos e outros parlamentos internacionais como um Estado que escolhe, persegue e atira para matar negros. O Black Lives Matter se sobrepõe na cena internacional como um brado por vida. Partindo dos negros, cuja vida é ameaçada pelo Estado, pela Covid-19, pelas condições insalubres de vida e trabalho. Mas que não se detém. Acho tocante. E instiga a gente a ser melhores. Mais potentes.

Quais as diferenças de cenários nesses dois países tão distintos socialmente?

Nos Estados Unidos, há o racismo de modelo segregacionista, que tanto cristaliza e torna nítidas as desigualdades históricas e a inimizade pública contra os negros, e também permite a consolidação de forte identidade coletiva e pessoal, de pertencimento à comunidade negra. É por isso, e pelo tipo de nacionalismo praticado nos Estados Unidos, que os negros lá se compreendem como uma “nação”. No Brasil e na América Latina, por sua vez, o modelo racial assimilacionista sugere, como uma ideologia de Estado e de sociedade, a ideia de que não há diferenças ou desigualdades, pois seríamos um povo “brasileiro”, sem definição identitária específica de matriz africana, por exemplo. Nesse modelo assimilacionista, se dá um entendimento, coletivamente compartilhado, de suavização da experiência histórica de escravização colonial e sua herança perversa, por intermédio da história republicana. Nesse modelo de assimilação, são complexas e dificultadas, por mecanismos do racismo institucional, a apreensão e a afirmação da identidade negra, dificultando o mútuo reconhecimento endógeno à comunidade negra e a organização política. Não resta dúvida de que a tarefa política e o avanço nessa área são notáveis por parte dos movimentos sociais negros, que têm feito o possível e o impossível para pautar a imperativa superação do racismo como sistema de poder e dominação.

Vencer o racismo no Brasil é difícil porque ele tem sido um fenômeno largo no tempo e com raízes profundas no imaginário e na cultura. Há caminhos para romper o preconceito?

Há caminhos, como o fortalecimento da sociedade em sua organização e lutas populares, movimentos negros, como os quilombolas, mães de vítimas da violência de Estado, mulheres, comunidades tradicionais, e mais grupos historicamente marginalizados. Outra saída são a escuta e incorporação das reivindicações desses grupos e comunidades, e abertura de canais de diálogo. Também com projetos nacionais de democratização, universalização, qualificação de sistemas públicos de educação, saúde, cultura, lazer e assistência social com atenção aos recortes e interseccionalidades que estabelecem as desvantagens sociais. E, por último, o trabalho consistente em educomunicação e criação de conteúdos que potencializem e democratizem a reflexão sobre racismo e outras hierarquias, evidenciando tanto as estruturas, quanto às determinantes de exclusão social.

Como pessoas brancas podem e devem ajudar na luta antirracista?

Podem usar seus corpos e falas para enfrentar o racismo entre os seus, nos espaços em que vivem, transitam, trabalham e, eventualmente, decidam ou comandam. Inclusive decidindo e comandando processos de quebra dos mecanismos do racismo institucional. São muitas instituições brasileiras que possuem o preceito da igualdade entre seus princípios, até mesmo a Constituição Federal assim preceitua, mas, quando vamos observar a participação negra na vida das instituições, é uma vergonha. Quando olhamos as posições de direção, chegamos a pensar que o racismo aqui é segregacionista. Mas será que há pessoas brancas dispostas a isso? A se ombrear com os negros pra desfazer a iniquidade de um pacto racista, que lhes beneficia de diversas formas?

Muito tem se falado sobre representatividade negra nas estruturas de poder. De que maneira os movimentos sociais são importantes na luta antirracista?

Os movimentos sociais, negros, populares e outros sujeitos coletivos constituem a possibilidade de aprofundar a democracia, ampliando a incidência política e pautando as reivindicações, demandas e necessidades. Nessa direção, os movimentos negros tensionam em prol da comunidade negra. Assim tem sido na história do Brasil. Em grande medida, a condição de existência da população negra se dá por suas agências políticas e também familiares e comunitárias. Isso porque o Estado se ausenta ou se faz representar precariamente nos territórios negros, a menos que seja pela política de segurança pública. Em verdade, educação como bem público e possibilidade de acessos e formação política permitem um acúmulo fundamental para negras e negros. E por isso educação tem sido uma das reivindicações mais centrais das organizações negras no Brasil, desde a Frente Negra Brasileira. E, certamente, letramento racial para todos os brasileiros e educação livre de racismo, a partir de um projeto educacional consistente, faria muito pelo País e por seus cidadãos e cidadãs. Independentemente de sua proveniência étnica.

Isso também se aplica quando se fala sobre a inserção dos negros nas áreas da pesquisa científica?

Pesquisa, ciência e tecnologia são instrumentos de soberania, consistência nas políticas públicas, potencialidades de intercâmbio e produção do conhecimento, significativo e radicado na experiência sociocultural de um povo. A participação negra na pesquisa reivindicada e obstaculizada pelos mecanismos do racismo institucional tem permitido muitos avanços, nas diversas áreas de conhecimento. É a possibilidade para que o Brasil possa olhar para si, suas questões, dramas, dilemas e alternativas com muito mais condição de se potencializar como uma nação multiétnica, pluricultural, diversa, complexa. Onde a pesquisa básica e aplicada, a ciência e a tecnologia congreguem talentos dedicados às grandes questões nacionais. É um ataque de setores ultraconservadores a essa área da vida social e das políticas públicas a essa área, um forte sinal de seu significado para a sociedade.

Na última semana, o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, Sérgio Camargo, se envolveu em outra polêmica, quando afirmou que o “movimento negro é escória maldita”. O que tem acontecido na fundação?

Sobre a gestão da Fundação Palmares, precisamos de outra governança para as instituições da União. Esta não atende aos interesses do País. Sejamos lúcidos.

Como você vê o cenário da luta antirracista em Goiânia?

Temos uma capital e sua região metropolitana com déficits de toda ordem sobre a comunidade negra: desemprego, renda abaixo de 100 dólares e itens básicos de alimentação em falta. Isso pode ser aferido na caótica situação durante a pandemia, na forma desarticulada com que a gestão municipal tem atuado. Para não ir muito longe e apenas para exemplificar, a maioria de pessoas em situação de rua é negra, maioria de mulheres. O que tem feito a Prefeitura?