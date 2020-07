Magazine Há 80 anos, Pernalonga fez sua primeira aparição Personagem é considerado um dos mais importantes desse universo

“O que é que há, velhinho?” O bordão, repetido à exaustão nas animações do Pernalonga, já faz parte do imaginário coletivo. Em julho, o personagem completa 80 anos em meio a uma nova fase, com curtas animados publicados na internet Mas Pernalonga é muito mais que um coelho (ou uma lebre?) esperto; ele é um dos personagens mais importantes da história da animação. ...