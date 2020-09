Magazine Há 80 anos nascia o escritor Eduardo Galeano Também jornalista, Galeano publicou um de seus maiores clássicos, As Veias Abertas da América Latina, em 1971

Há 80 anos, em 3 de setembro de 1940, nascia em Montevidéu, Uruguai, aquele que talvez tenha sido o escritor que melhor descreveu a América Latina: Eduardo Galeano. Jornalista, começou sua carreira como editor do semanário Marcha. Em 1971, publicou um de seus maiores clássicos, As Veias Abertas da América Latina. Dois anos depois, com o golpe militar no Uruguai,...