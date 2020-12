Magazine Há 35 anos, chegava ao fim a Caverna do Dragão Baseado no jogo de RPG Dungeons & Dragons, a série animada, que ganhou no Brasil o título Caverna do Dragão, estreou nos programas infantis das manhãs da Globo em 1986

Um grupo de adolescentes sobe num carrinho de montanha-russa em um parque de diversões e, do nada, ingressa num portal misterioso que os leva para outra dimensão, cheia de perigos, seres míticos, um inimigo implacável e um guru que aparece e desaparece do nada. Eles ganham armas com poderes especiais para se defenderem e passam a vagar por esse universo paralelo e...