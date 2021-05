Magazine Gusttavo Lima vende shows de 2022 para fundo de investimentos por R$ 100 milhões, diz colunista Acordo seria válido para 192 apresentações, o que significa uma média de R$ 520 mil por evento. Artista já teria, inclusive, recebido parte do valor

O cantor Gusttavo Lima e o fundo de investimentos Four Even fecharam um acordo inédito no País com a venda da temporada de shows de 2022 do artista. O valor do investimento, segundo o colunista Leo Dias, seria de R$ 100 milhões para 192 apresentações, o que significaria R$ 520 mil por evento. A negociação ocorre em um momento de incerteza por conta da pandemia causad...