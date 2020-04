O cantor sertanejo Gusttavo Lima faz a segunda live do Buteco em Casa no sábado, às 20 horas, no canal do cantor no YouTube. Na primeira transmissão, o artista teve picos de mais de 700 mil espectadores simultâneos e arrecadou mais de R$ 100 mil, além de 20 toneladas de alimentos. Na apresentação, ele cantou cem músicas, durante cinco horas de show na fazenda em que mora em Bela Vista de Goiás.

“A ideia é fazermos uma seleção diferente da primeira, mas, sem deixar de lado os grandes hits e algumas canções que não podem ficar de fora. A galera pode esperar, pois estamos preparando algumas surpresas. Estamos pensando em tudo, mais uma vez, com carinho para essa segunda edição e, quem sabe, role uma terceira e uma quarta”, disse o artista em entrevista por e-mail ao POPULAR.

Gusttavo Lima garante que utilizará uma estrutura mínima na produção da live. “Vamos continuar com a equipe reduzida. Na primeira, participaram cinco pessoas, entre técnico de som e videomakers, que eram indispensáveis para fazer tudo. Para essa próxima, vamos continuar usando a força da música, dando uma atenção especial às doações, para intensificar essa corrente do bem”, destaca.