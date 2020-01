Magazine Gusttavo Lima radicaliza e adota novo corte de cabelo 'Ai bebê, meu marido virou um lenhador', disse Andressa Suita ao aprovar o visual do marido

O cantor Gusttavo Lima resolveu mudar o visual e raspou o cabelo nas laterais da cabeça. Ele mostrou o resultado em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (23) com a legenda "Embaixador 2020". Os fãs ficaram divididos com o novo look do sertanejo. “Não combinou, não!”, disse um seguidor. “Famoso pode tudo. Se fosse pobre, todo mundo falaria que estava feio. ...