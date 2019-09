Magazine Gusttavo Lima leva os filhos e a mulher para o palco do show em Goiânia e enlouquece os fãs No show mais esperado do "Buteco do Gusttavo Lima", o artista entrou com Andressa Suita e os filhos Gabriel e Samuel

Já é comum o cantor Gusttavo Lima fazer algumas surpresas em suas apresentações e no show de domingo (29), durante o projeto "Buteco do Gusttavo Lima", no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia, ele levou a família para o palco. Ao ser anunciado, o sertanejo entrou no palco com o filho Gabriel no colo ao lado da mulher, Andressa Suita, que carregava o filh...