Gusttavo Lima leva calote milionário em evento em São Paulo, diz colunista Três meses após o evento o cantor e outros artistas que participaram ainda não receberam cachê

O cantor Gusttavo Lima e os artistas David Brazil e Tia Crey levaram um calote milionário após terem participado do show Embaixador in Concert no ZoOme Hall, em São Paulo. O evento integra um projeto do teatro no qual o fã pagava R$ 29,90 para assistir à apresentação por meio de um aplicativo. As informações são do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles. Veja também: ...