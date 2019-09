Magazine Gusttavo Lima faz show de 3h30 para 50 mil pessoas em Goiânia Cantor subiu ao palco com os filhos e Andressa Suita

O "Buteco do Gusttavo Lima", que reuniu os cantores Leonardo, Xand Avião e Gustavo Mioto, além do dono da festa, Gusttavo Lima, contou com a presença de cerca de 50 mil pessoas neste domingo (29), no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia.