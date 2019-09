Magazine Gusttavo Lima faz em Goiânia o projeto Buteco neste domingo Show no estacionamento do Estádio Serra Dourada Leonardo, Xand Avião e Gustavo Mioto

Gusttavo Lima tem a música mais tocada nas rádios do País, é o cantor que tem o maior cachê entre os sertanejos e o seu festival arrasta multidões por onde passa. Goiânia, terra que o mineiro escolheu para viver, vai ver de perto hoje, em estrutura montada no estacionamento do Estádio Serra Dourada, o que ele promete ser a maior edição do Buteco do Gusttavo Lima. ...