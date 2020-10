A assessoria de comunicação do cantor Gusttavo Lima confirmou - por meio de comunicado à imprensa - o término do casamento do cantor com a modelo Andressa Suíta, após 5 anos de relação. Segundo a nota, o fim ocorreu após um desgaste normal da relação.

A equipe do cantor, informou ainda que não houve "nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica". Eles ainda ressaltaram que Gusttavo "não comentará mais o assunto".

O comunicado reforça que a amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal.

Veja nota na íntegra: