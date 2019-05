Magazine Gusttavo Lima e Naiara Azevedo são atrações principais do Aparecida É Show, que começa nesta quarta Gusttavo Lima e Naiara Azevedo são as principais atrações do Aparecida É Show, que começa hoje e prossegue até domingo

Calce a bota, coloque o cinto com fivela, capriche no chapéu e na camisa xadrez. Está aberta a temporada de rodeios e de muita música – principalmente sertaneja – de hoje a domingo, com portões abertos sempre a partir das 19 horas, em mais uma edição do Aparecida É Show, no Centro Cultural José Barroso, em Aparecida de Goiânia. A festa faz parte das comemorações dos...