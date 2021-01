Magazine Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis Sertanejo e modelo são clicados em passeio de lancha, e fãs já falam em retorno do casal

Gusttavo Lima, 31, e Andressa Suita, 32, foram flagrados juntos em uma lancha, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Neste, que é o primeiro registro dos dois juntos desde o anúncio do fim do casamento, em outubro de 2020, o cantor e a modelo aparecem abraçados e fazendo pose com passantes em fotos publicadas por uma fã no Instagram. A admiradora do sertanejo regist...