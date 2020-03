Com uma transmissão de mais de 5 horas, Gusttavo Lima usou uma de suas propriedades para fazer um show na noite deste sábado (28). Batizado de “Boteco em casa”, a live bateu recordes e foi considerada a maior transmissão ao vivo da música no Brasil. No total, mais de 10 milhões de acessos foram registrados, com uma média de 700 mil pessoas simultaneamente. Além dos filhos e da esposa Andressa Suíta, uma equipe auxiliou na transmissão.

Durante o show, que teve repertório de mais de 100músicas, o embaixador aproveitou a oportunidade para arrecadar alimentos, materiais hospitalares e álcool em gel para serem doados em combate ao coronavírus para unidades de saúde e também instituições filantrópicas. Durante o show, ele foi recebendo inúmeras doações por meio do whatsapp e os valores arrecadados em dinheiro ultrapassaram R$ 100 mil. Os alimentos e materiais somaram mais de 20 toneladas.

O assunto virou o mais comentado do país e liderou o twitter. Além de músicas próprias, Gusttavo também cantou clássicos de Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó. “Gostaria de dizer, em nome do Sindicato dos 'fazedores de ao vivo' que o Sr. está inviabilizando o conceito de live e que não vai dar pra te copiar. Obrigada", afirmou Marília Mendonça.

A próxima live do Boteco em casa já tem data marcada: 11 de abril!