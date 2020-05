Magazine Gusttavo Lima é uma das atrações da 2ª edição do festival VillaMix Em Casa Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano e Leonardo também se apresentam no evento on-line

O cantor Gusttavo Lima é uma das atrações da 2ª edição do festival Villa Mix Em Casa, que será transmitido neste domingo (3), a partir das 16h. Além do embaixador, também se apresentam as duplas Matheus e Kauan e César Menotti e Fabiano. O cantor sertanejo Leonardo também está na lista de músicos que participam do evento on-line. Gusttavo Lima havia anunciado no dia...