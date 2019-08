Magazine Gusttavo Lima é atingido por copo de bebida durante show; veja vídeo Objeto foi arremessado contra o cantor, que deu uma pausa no show para responder a atitude de um dos fãs. Assista

O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi atingido por um copo no rosto durante um show na madrugada desta sexta-feira (2), em Barreiras, na Bahia. Apesar do incidente, o sertanejo não se feriu e seguiu com a apresentação normalmente. A agenda para os próximos dias também segue inalterada. Um vídeo mostra o momento em que o cantor é atingido. Ele abre os braços...