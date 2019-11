Magazine Gusttavo Lima é a grande estrela da abertura do festival Caldas Country O cantor foi o mais tocado nas rádios brasileiras no primeiro semestre do ano, lidera a lista dos maiores cachês da música sertaneja e está com agenda lotada

Gusttavo Lima é o cara do momento no sertanejo. O cantor, grande estrela da abertura do festival Caldas Country, foi o mais tocado nas rádios brasileiras no primeiro semestre do ano, segundo ranking da empresa Crowley. Ele também lidera a lista dos maiores cachês da música sertaneja e está com agenda lotada. “Graças a Deus e sem sombra de dúvidas, 2019 tem sido incrível...