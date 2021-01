Magazine Gustavo Mioto estará no “É de Casa” deste sábado (2) Programa começa logo depois do Como Será?

No primeiro É de Casa do ano, neste sábado, o cantor sertanejo Gustavo Mioto bate um papo com Cissa Guimarães, que segue de casa, sobre sua vida e carreira, além de cantar alguns de seus sucessos. No Tempero de Família, Rodrigo Hilbert inicia uma série sobre cafés da manhã sempre com um convidado especial. O deste sábado será a cantora Alcione. Hilbert vai fazer bolo...