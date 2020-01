Magazine Gustav Ritter abre 66 vagas para Ensino Médio Técnico Profissional em Artes Dessas 20 são para música, 20 para dança e 20 para teatro; além de outras seis vagas para formação de cadastro reserva

O Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter está com inscrições abertas para 60 vagas no turno matutino destinadas ao Ensino Médio Técnico Profissional em Artes. Dessas, 20 são para música, que já estão esgotadas, 20 para dança e 20 para teatro. Além de outras seis vagas para formação de cadastro reserva. As inscrições serão encerradas quando as vagas forem p...