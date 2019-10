Magazine Guns, Travis Scott, Lana del Rey: confira o line up do festival Lollapalooza 2020 Festival será realizado de 3 a 5 de abril, no Autódromo de Interlagos

O Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira, 10, o line up do festival, que ocorre nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os destaques, estão Guns N'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix e Gwen Stefani. Os ingressos foram colocados à venda no dia 23 de setembro e os dois primeiros lotes já estão ...