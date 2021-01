Magazine Guitarrista do Pearl Jam diz que o Black Lives Matter tem muito o que ensinar Stone Gossard volta ao som pesado e enérgico da banda de Seattle no disco 'Gigaton', lançado quando a pandemia estourou

O ano passado foi diferente para o Pearl Jam, mas não só para a banda. Enquanto o grupo lançava seu primeiro disco de inéditas em sete anos, Gigaton, no meio de março, uma pandemia tomava conta do planeta. “A gente estava ensaiando para entrar em turnê - até termos que cancelar”, diz Stone Gossard, guitarrista do grupo. “Acho que nenhum de nós estava esperando isso. Tinha mui...