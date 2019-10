Magazine Guitarra e suéter de Kurt Cobain são leiloados por R$1,3 mi cada Esse foi o maior valor já pago por um suéter em um leilão. A peça nunca tinha sido lavada — e até tinha manchas e queimaduras de cigarro no tecido

O suéter verde que o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, usou durante a gravação do show Unplugged MTV, em 1993, foi vendido por US$ 334 mil (equivalente a R$ 1,3 milhão) em um leilão em Nova York, no sábado, 26. Esse foi o maior valor já pago por um suéter em um leilão. A peça, da extinta marca Manhattan, nunca tinha sido lavada — e até tinha m...