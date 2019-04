Magazine Guido Campos leva “sertãohamlet” ao Sesc Centro Espetáculo encerra trilogia Sertão, iniciada pelo artista na década de 1990

O premiado ator e dramaturgo Guido Campos apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, o espetáculo sertãohamlet, no palco do Teatro Sesc Centro. Por meio de monólogos aprofundados em diferentes personagens, o espetáculo faz um jogo de quebra-cabeça ao contar cinco narrativas. Com classificação indicativa etária de 16 anos, a peça tem cerca de uma hora e meia de dur...