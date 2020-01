Magazine Guia da cidade tombada Confira os destaques entre o acervo histórico, cultural e urbanístico tombados como patrimônio:

Que igreja linda! O que não falta em Pirenópolis são igrejas dos tempos do Brasil Colônia e Império. A mais famosa, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, começou a ser construída em 1728, quando Pirenópolis ainda era o Arraial das Minas às margens do Rio das Almas. Com elementos artísticos do Barroco, a igreja sofreu um incêndio em 2002, que consumiu ...