Magazine Gugu deixa testamento e irmã esclarece detalhes da herança; entenda Aparecida Liberato é a inventariante do espólio do apresentador; maior parte da fortuna ficará com os três filhos

Nesta quinta-feira, 19, Aparecida Liberato, irmã e inventariante do espólio de Gugu emitiu um comunicado à imprensa dando detalhes do testamento do apresentador. Augusto Liberato morreu em 22 de novembro, após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. O velório, enterro e missa de sétimo dia foram realizados em São Paulo. No comunicado, Aparecida L...