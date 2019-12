Magazine Gugu deixa seguro de vida para os filhos e valor passa a casa dos R$ 15 milhões O apresentador considerado uma das celebridades brasileiras mais ricas do mundo deixa também um patrimônio estimado em R$ 170 milhões

O apresentador Gugu Liberato deixa além de uma fortuna milionária um seguro de vida que passa a casa dos R$ 15 milhões. Os beneficiários são os três filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina. Mas, o pagamento por parte das seguradoras é burocrática, já que envolve a apuração detalhada dos fatos. Gugu morreu no último dia 22 e estava no ranking das celebridades brasileiras mais ricas do mundo com patrimônio estimado pela ...