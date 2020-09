Magazine Gueroba, jiló e jurubeba são alguns dos queridinhos de sabor marcante da culinária goiana O gosto goiano pelo amargo na comida vai além da gueroba. Jiló ao alho e óleo ou no pastel, jurubeba no arroz ou salada de rúcula, por exemplo, também são bastante celebrados no Estado e queridinhos na alta gastronomia

Quanto mais amarga, melhor. É assim que o servidor público goiano Dércio Felício dos Santos, de 46 anos, gosta da gueroba, ou a guariroba como também é conhecida, no prato. Pode ser refogada pura com açafrão, no frango, no arroz ou crua na salada. Pelo menos uma vez na semana ele não dispensa. “Como praticamente de todos os jeitos”, reforça. De herança indígen...