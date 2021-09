Magazine Guardiã do Ser oferece aulas de bateria A instituição tem como objetivo realizar oficinas de música, produção audiovisual, fotografia, desenho, pintura e artesanato, para os alunos da rede pública de ensino do Estado de Goiás. Nesta edição será a vez da oficina de bateria, ministrada pelo baterista Ricardo de Pina

O projeto idealizado pela Guardiã do Ser, instituição presidida pelo músico e produtor cultural Dante Ventura, tem como objetivo, realizar de forma gratuita, oficinas de música, produção audiovisual, fotografia, desenho, pintura e artesanato, para os alunos da rede pública de ensino do Estado de Goiás. O projeto teve início em 2019, com oficinas presenciais de baixo c...