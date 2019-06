Magazine Guará apresenta “Os Javalis” Encenação que segue tradição da Estética do Absurdo será no CCUFG

O Grupo de Teatro Guará apresenta nesta sexta-feira e neste sábado, sempre às 20 horas, o espetáculo Os Javalis, no teatro do Centro Cultural UFG (CCUFG). Com texto de Gil Vicente Tavares e direção de Samuel Baldani, a peça é livremente inspirada no clássico O Rinoceronte, de Eugène Ionesco e segue a tradição da Estética do Absurdo na dramaturgia contemporânea. ...