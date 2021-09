Magazine Grupo Zabumba de Chita se apresenta virtualmente nesta quinta-feira (8)

O grupo Zabumba de Chita será o responsável por animar o almoço nesta quinta-feira, no Teatro Sesc, em apresentação virtual marcada para começar às 12 horas no YouTube do Sesc. Com mais de dez anos de carreira, a banda goianiense, composta por Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro, acumula sucesso entre quatro CDs e um DVD, além de ter se apresentado por tod...