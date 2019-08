Magazine Grupo XIX de Teatro apresenta peça “Teorema 21” no MAG Companhia de São Paulo faz duas sessões gratuitas do espetáculo nesta sexta-feira e neste sábado

Pela primeira vez em Goiânia, o Grupo XIX de Teatro apresenta nesta sexta-feira e neste sábado, sempre às 16 horas, no espaço do Museu de Arte de Goiânia (MAG), o espetáculo Teorema 21. O grupo de São Paulo fará as duas apresentações gratuitamente, mas a capacidade do espaço é limitada a 50 lugares e por isso haverá controle de acesso ao espaço até a lotação. ...