O grupo Xeque Mate faz neste sábado o show especial Resenha do X – Especial de Carnaval, às 16 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. A apresentação será uma matinê especial de carnaval para toda a família, segundo a banda. O repertório contará com as clássicas marchinhas, entre elas Mamãe eu Quero, O Balancê e Ó Abre Alas. Fundado há pouco mais de três anos, o grupo foi criado por um grupo de amigos que tocavam em outras bandas e tiveram a ideia de se unir para fazer algo diferente e contagiante, em que misturam novos arranjos do samba com algumas misturas de músicas brasileiras. Ingresso: R$ 5 (trabalhador do comércio e dependentes), R$ 6,50 (conveniado), R$ 7,50 (meia-entrada) e R$ 15 (inteira). A classificação etária de evento é livre. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.