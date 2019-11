O palco do Teatro Sesc Centro será palco, nesta sexta-feira, às 20 horas, de homenagem a uma das cantoras mais emblemáticas do Brasil. O grupo Terra Cabula apresentará o show A Voz do Milênio – Uma Homenagem a Elza Soares.

O Terra Cabula nasceu em meio a uma pesquisa sobre as manifestações culturais afro-brasileiras e, ao longo do tempo, o grupo procurou sempre apresentar repertórios que tenham essa essência. Dessa vez, a escolha foi revisitar a trajetória de Elza Soares, um ícone na luta pelo direito das mulheres e da população negra no País. A classificação indicativa do show é de 10 anos.

Como a banda surgiu com o objetivo de resgatar a extensa gama de ritmos e sonoridades presentes na relação Brasil-África, no show o Terra Cabula entrecruza elementos folclóricos e populares com releituras contemporâneas. A ideia é passar, por meio da música, pelas múltiplas facetas de Elza, destacando a potência da artista que se reinventou ao longo dos tempos, reimprimindo sua singularidade vocal e contribuindo para a formação da cultura brasileira.

Serviço

Show: A Voz do Milênio – Uma Homenagem a Elza Soares, com o grupo Terra Cabula

Local: Teatro Sesc Centro – Rua 15, esquina com Rua 19, Centro

Horário: 20h

Ingressos: R$ 8,50 (comerciários e dependentes), R$ 10,50 (conveniados) e R$ 23 (inteira)