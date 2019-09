Magazine Grupo Sonhus apresenta peça inspirado em Drummond

O Grupo Sonhus Teatro Ritual se apresenta neste sábado, às 20 horas, no Espaço Sonhus. O espetáculo gira em torno de 12 poemas do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade e a encenação fica por conta do ator Pablo Angelino. Batizada de Sentimentos do Mundo – Antologia Drummond, a peça tem direção de Nando Rocha e promete tratar de inquietações atemporais, como a chegada da m...