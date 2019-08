Magazine Grupo Sonhus aborda primeiro voo sobre o Oceano Atlântico

O Grupo Sonhus faz nova apresentação, neste sábado, às 16 horas, do espetáculo infantil A Fantástica Fábrica Humana (foto), no palco do Teatro Sesc Centro. Três crianças contam e sonham a história do primeiro voo sobre o Oceano Atlântico trilhado por Charles Lindbergh, que o cruzou em um avião monomotor. Elas revivem essa grande aventura no céu, sempre lutando e acred...