Grupo repete ‘meme do caixão’ nas ruas de Anápolis; veja vídeo

Moradores de Anápolis registraram em vídeo um grupo dançando com um caixão, repetindo o famoso ‘meme do caixão’, pelas ruas da cidade. O vídeo original, onde ganeses aparecem dançando em um funeral, ficou famoso na internet e ganhou repercussão maior com a pandemia do coronavírus. Os brasileiros fazem a mesma dança dos ganeses e, inclusive, utilizam a mesma música...