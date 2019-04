Magazine Grupo reencena comédia “Crônicas de Motel” Com texto do dramaturgo Hugo Zorzetti, espetáculo aborda questões de relacionamento

Os atores Luiz Cláudio, Marília Ribeiro e Guilherme Franco encenam nesta terça-feira, o espetáculo Crônicas de Motel. A apresentação está marcada para as 20 horas, no Teatro Sesi. Com texto do dramaturgo Hugo Zorzetti, o espetáculo trabalha o humor com uma ligação com as forças da vida e como chave para a compreensão dos costumes, sendo elemento vital da condiç...