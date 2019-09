Magazine Grupo Raça Negra faz show em Caldas Novas neste feriado

Com romantismo e alto astral, a banda Raça Negra (foto) se apresenta em Caldas Novas, neste sábado, a partir das 22 horas, no Water Park. O show da turnê I Love Raça tem hits que consagraram a banda em 37 anos de carreira com mais de 36 milhões de discos vendidos. Não faltam as canções Cheia de Manias, Quando te encontrei, Maravilha, Tarde Demais. Ingressos: frente palc...