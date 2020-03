Magazine Grupo Os Inoxidáveis apresenta musical no Teatro Sesi nesta terça-feira (3)

O Grupo Os Inoxidáveis apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, a comédia musical O Amor Tem Dessas (foto), no palco do Teatro Sesi. A direção é de Marcelo Di Castro. O espetáculo conta a história de Jair e Zuleika, que se apaixonam à primeira vista e que como em todo relacionamento vão ter que superar obstáculos para conseguirem ficar juntos. No elenco, os atores Gl...