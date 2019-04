Magazine Grupo Os Inoxidáveis apresenta comédia de sátiras

O grupo goiano Os Inoxidáveis é a atração desta terça-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. Formado pelos atores Gleik Lino, Juliana Hernandes, Marcelo di Castro, o grupo, fundado em 2008, apresenta-se sempre com a proposta de satirizar situações cotidianas com muito humor. O espetáculo satiriza políticos, celebridades e algumas situações do cotidiano. Com irre...