Magazine Grupo O Teatro Mágico retorna a Goiânia com show em formato voz e violão O show compila obras registradas em sete discos, em 15 anos de carreira, de uma companhia que se consolidou por uma estética própria, unindo música às artes performáticas

Saem as acrobacias e pirotecnias e fica a essência. Depois de quase três anos longe de Goiânia, o grupo O Teatro Mágico está de volta em formato acústico. No palco, apenas o vocalista e criador da trupe, Fernando Anitelli, no espetáculo O Teatro Mágico – Voz e Violão, que será apresentado nesta sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. O show com...