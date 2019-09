Magazine Grupo Nostalgique Cabaret apresenta diferentes espetáculos no CCUFG até domingo

O grupo Nostalgique Cabaret apresenta em Goiânia espetáculos distintos, até domingo, no Centro Cultural UFG. As apresentações, que se iniciam sempre às 20 horas, reproduzem o tom burlesco de cabarés franceses. O ingresso por dia custa R$ 20, valor de inteira. Assinante do POPULAR tem desconto de 50% no valor de inteira, na compra de até dois ingressos. Na sexta-feira, o des...