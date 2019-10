Magazine Grupo Nóys é Nóys se apresenta em feijoada no Quintal do Jajá sábado A apresentação terá início às 13h30, mas a casa ficará aberta das 12 às 18 horas

O samba raiz do grupo Nóys é Nóys, liderado pelo cantor Xexéu (foto), anima a feijoada do Quintal do Jajá neste sábado. A apresentação terá início às 13h30, mas a casa ficará aberta das 12 às 18 horas, com entrada a R$ 38. O valor inclui o acesso ao show, as feijoadas tradicional e vegetariana, o caldo de feijão e os acompanhamentos, como torresmo, arroz, farofa de bacon...