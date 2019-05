Magazine Grupo Imagem apresenta “Cartas de Amor” no Centro, neste domingo (19) Texto é livremente adaptado da peça Cyrano de Bergerac, do dramaturgo francês Edmond Rostand

O Grupo Imagem narra as peripécias vividas por uma jovem romântica, um soldado, um poeta e seu amigo em Cartas de Amor, espetáculo que será apresentado neste domingo, às 17 horas, no Teatro Goiânia. O texto é baseado na peça Cyrano de Bergerac, do dramaturgo francês Edmond Rostand (1868-1918), e narrado sob o olhar de quatro palhaços. A direção cênica é de João...